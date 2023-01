Der saarländische Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) hat Hausbesitzer dazu aufgerufen, bis Ende des Monats ihre Erklärung zur Grundsteuer abzugeben. Zwei Wochen vor dem Fristende am 31. Januar sind nach Angaben des Ministeriums in Saarbrücken etwas mehr als 50 Prozent der Erklärungen eingegangen. Damit liegt das Saarland knapp unter dem Bundesschnitt - auch wenn das Land nach Angaben des Ministeriums die höchste Quote für selbstgenutztes Wohneigentum hat, so dass besonders viele Menschen betroffen sind.

Saarbrücken (dpa/lrs) - „Allen Saarländerinnen und Saarländern, die ihre Erklärung bereits eingereicht haben, möchte ich herzlich danken“, erklärte von Weizsäcker. Die digitale Grundsteuererklärung über das Elsterportal erleichtere den Finanzämtern die Bearbeitung sehr. Die automatische Prüfung zur Vollständigkeit und Plausibilität der eingetragenen Daten sei beim Ausfüllen des Formulars auf Papier nicht möglich. „Daher werden bei digitalen Erklärungen nachweislich viele Fehler vermieden, die ansonsten weitere Rückfragen seitens der Finanzverwaltung auslösen“, erklärte das Ministerium.

Wenn das Ausfüllen des Online-Formulars etwa für ältere Menschen zu schwierig sei, könnten sie sich von Verwandten, Bekannten, Freunden oder Nachbarn helfen lassen. „Das ist rechtlich abgesichert“, erklärte der Minister.