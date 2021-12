Ursprünglich sollte das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis nach der Online-Variante im Vorjahr wieder in Präsenzform stattfinden. Doch Corona macht erneut einen Strich durch die Pläne von vollen Sälen und vielen Begegnungen. Dezentral und hybrid ist nun das Motto.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die deutsche Erstaufführung „Everything will change“ von Marten Persiel wird das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken am 16. Januar (19.30 Uhr) eröffnen. Der Spielfilm, der sich mit dem Thema Artensterben und Klimawandel beschäftigt, wird gleichzeitig in neun Kinos im Saarland gezeigt. Insgesamt werden bis zum 26. Januar 80 Filme zu sehen sein, darunter 35 Uraufführungen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag in Saarbrücken bekannt.

Wegen der Corona-Pandemie soll die 43. Ausgabe des MOP nicht in Präsenzform, sondern in einem hybriden und dezentralen Format stattfinden. Ein Großteil der Filme wird nicht nur in den Kinosälen mit 50 Prozent Besucherkapazität und unter 2G-Plus-Regel (geimpft, genesen und getestet) sondern auch im Streaming-Angebot auf der Festival-Website gezeigt.

Die Werke der jungen Filmemacher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschäftigen sich mit vielen gesellschaftlich relevanten und aktuellen Themen: angefangen von Corona über Klimakrise bis zu sexuellem Missbrauch und Machtmissbrauch. Auffällig ist in diesem Jahr zudem ein großer Anteil von Hybridfilmen, also einer Mischform zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm.

Das MOP gilt als das wichtigste Festival für den jungen deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Festivalleiterin Svenja Böttger und der Künstlerische Leiter Oliver Baumgarten bedauerten, dass die Zahl der eingereichten Filme in den beiden Corona-Jahren zurückgegangen sei. Vor allem der Nachwuchsbereich habe durch die Pandemie finanzielle Probleme bekommen. Ein Thema, dem sich die Veranstalter in Zukunft vermehrt widmen wollen: „Wir müssen ein Auge darauf haben, dass wirklich genug Finanzierungsmöglichkeiten für die wunderbaren Geschichten zur Verfügung stehen“, sagte Böttger.

Bei der Preisverleihung, die am 26. Januar (19.30 Uhr) als Online-Event übertragen wird, werden 18 Preise im Wert von 118.500 Euro vergeben, darunter der mit 36.000 Euro dotierte Preis für den besten Spielfilm.

Zur letzten Präsenzveranstaltung im Januar 2020 waren rund 45.500 Besucher gekommen. Bei der Online-Variante 2021 verzeichnete die Streaming-Plattform rund 39.000 Filmsichtungen von knapp 12.800 registrierten Nutzern.