Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Unbekannter hat in Ludwigshafen einen Feuerwerkskörper auf einen Spielplatz mit mehreren Kindern geworfen. Ein Achtjähriger verletzte sich dabei leicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er erlitt eine Schürfwunde. Der Feuerwerkskörper wurde demnach am Donnerstagnachmittag aus einem der umliegenden Hochhäuser geworfen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.