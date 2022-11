Ludwigshafen (dpa/lrs) - In Ludwigshafen ist am Freitag ein Feuerwehrauto mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Fahrerin des Autos wurde durch den Aufprall eingeklemmt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Feuerwehrfahrzeuges der BASF Werksfeuerwehr blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte.