Deidesheim (dpa/lrs) - Sechs ausgewachsene Schweine haben Polizei und Feuerwehr am Samstag in Deidesheim (Landkreis Bad Dürkheim) auf Trab gehalten. Gegen Mittag büxten die Vierbeiner aus einem Freilaufgehege aus, in dem sie untergebracht waren, und machten sich auf Wanderschaft, wie die Polizei mitteilte. Mithilfe der örtlichen Feuerwehr seien die teils mehr als 300 Kilogramm schweren Duroc-Schweine wohlbehalten eingefangen und wieder zurück in das Gehege gebracht worden, das sich hinter einem Supermarkt befindet.