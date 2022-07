Den Dienst in der örtlichen Feuerwehr finden Frauen zunehmend attraktiv: So wurde im Saarland mit knapp elf Prozent ein neuer Höchststand beim Frauen-Anteil erreicht - Tendenz steigend.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland zieht es immer mehr Frauen in die örtliche Feuerwehr. Nach Angaben von Landesbrandinspekteur Timo Meyer stieg die Zahl der Feuerwehrfrauen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf 1236 und hat damit einen Höchststand erreicht. Das geht aus der Jahresstatistik hervor, die Meyer und Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag in Saarbrücken vorstellten. Der Frauenanteil in den kommunalen Feuerwehren betrage aktuell 10,7 Prozent. Da der Mädchenanteil bei den Jugendfeuerwehren landesweit mit über 24 Prozent deutlich höher liege, könne künftig mit einem weiteren Anstieg des Frauenanteils in der Feuerwehr gerechnet werden.

Insgesamt sei die Zahl der Feuerwehrmitglieder trotz der Pandemie und des demografischen Wandels konstant geblieben. Sie sank 2021 im Vergleich zum Vorjahr lediglich um sechs auf 11.552 Aktive (minus 0,05 Prozent). Jost sprach von einem einer „hohen und herausragenden Einsatzbereitschaft der Saarländer“. Sie engagieren sich in 52 Freiwilligen Feuerwehren in 312 Löschbezirken und der Berufsfeuerwehr Saarbrücken (193). Hinzu kommen 835 Mitglieder in Werkfeuerwehren.

„Nur der Disziplin der Feuerwehrangehörigen ist es zu verdanken, dass während der Pandemie kein Löschbezirk im Saarland coronabedingt abgemeldet wurde“, sagte Meyer. Dass dies nicht nur für die eigene Bevölkerung wichtig sei, habe etwa die Einsatzbereitschaft bei den Unwetterereignissen in Trier, Bitburg und im Ahrtal gezeigt. Hier seien weit über 1000 Einsatzkräfte der saarländischen Feuerwehren im Einsatz gewesen.

Zufrieden zeigte sich der Landesbrandinspekteur auch mit der Nachwuchsarbeit. Die Zahl der Jugendlichen sei in den fünf Gemeindeverbänden um 3,3 Prozent auf 4459 gestiegen, 364 Jugendfeuerwehrangehörige wechselten in die aktive Wehr. Insgesamt wurden die kommunalen Feuerwehren im Saarland im vergangenen Jahr zu 7945 Einsätzen zur Brandbekämpfung und Hilfeleistung alarmiert. Hinzu kamen 2146 Fehlalarmierungen. Die Zahl der Brandeinsätze sank um fast 12 Prozent auf 2422 gesunken. 295 Menschen konnten dabei gerettet werden, für zehn sei jede Hilfe zu spät gekommen. Bei 5077 Einsätzen zur Technischen Hilfe seien 842 Personen gerettet worden, 95 Personen hätten nur tot geborgen werden können.

