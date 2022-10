Eine Frau ist beim Wandern in der Pfalz nahe Eppenbrunn in eine Felsspalte gerutscht und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie die Polizei in Pirmasens am Mittwoch mitteilte, war die 68-Jährige aus Baden-Württemberg am Dienstag mit ihrem Hund am Altschlossfelsen unterwegs gewesen. Sie sei abgerutscht und habe dann nicht mehr selbstständig aus der Spalte klettern können.

Eppenbrunn (dpa/lrs) - Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Wanderin mit Hilfe einer Leiter. Die Frau habe eine Rückenverletzung davongetragen, die sie selbst habe versorgen wollen.

Mitteilung der Polizei