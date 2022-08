Die Feuerwehr hat bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ludwigshafen sechs Menschen gerettet. Bei allen habe der Verdacht einer Rauchvergiftung bestanden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. In dem dreigeschossigen Haus habe es am frühen Morgen ein Feuer in einer Kellerwohnung gegeben. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Das Haus sei nun allerdings unbewohnbar. Den Bewohnern seien von der Stadt Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt worden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Mitteilung