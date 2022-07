Feuerwehrleute haben in Ludwigshafen einen Hund aus einem Hasenbau gerettet. Der Rehpinscher steckte darin fest und auch sein Besitzer konnte ihn nicht mehr herausholen. Daher seien am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte angerückt, teilte die Feuerwehr mit. Mit Hilfe von Kaminkehrerwerkzeug wurde festgestellt, dass der Hund etwa zweieinhalb Meter weit in den Hasenbau eingedrungen war. Unterstützt wurde die Rettungsaktion mit einer Kanalkamera der Stadtentwässerung der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen. Etwa eine Stunde lang gruben die Einsatzkräfte das Tier mit Schaufeln aus. Der Hund blieb unverletzt und wurde seinem Besitzer übergeben.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - PM