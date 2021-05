Leutesdorf (dpa/lrs) - Ein Brand an einer Bahnstrecke in Leutesdorf (Landkreis Neuwied) hat am Sonntagabend die Feuerwehr beschäftigt. Das Feuer habe sich auf einer dicht bewachsenen Fläche von rund 30 Quadratmetern ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Um den Brand zu löschen, mussten die Einsatzkräfte demnach Sträucher und Äste auseinanderziehen. Die angrenzende Bahnstrecke sei während des Einsatzes vorübergehend gesperrt worden. Details zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210503-99-444711/2