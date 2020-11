St. Ingbert (dpa/lrs) - Tierischer Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert: Weil ein Pferd nicht mehr selbstständig aufstehen konnte, rückten am Samstagabend die Einsatzkräfte auf dem Pferdehof im Stadtteil Oberwürzbach an. Mit dem Frontlader eines Traktors und Gurten gelang es, das vierjährige Tier namens Belle wieder auf seine vier Beine zu stellen, wie die Feuerwehr am Sonntag schilderte. Nach 30 Minuten sei der Einsatz beendet gewesen, ein Tierarzt habe die weitere Versorgung von Belle übernommen. Warum das Pferd nicht mehr allein aufstehen konnte, wurde nicht mitgeteilt.