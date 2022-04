In einer brennenden Wohnung in Kaiserslautern hat die Feuerwehr am Montag einen toten Mann gefunden. Wie der 48-Jährige ums Leben kam, war nach Angaben der Polizei zunächst ungeklärt. Unklar war demnach auch, wie es zu dem Feuer kam und welchen Schaden es anrichtete. Die übrigen Bewohner des Hauses brachten sich vor den Flammen in Sicherheit. Nachdem die brennende Wohnung gelöscht war, konnten sie laut Polizei wieder in das Haus zurück.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Polizeibericht