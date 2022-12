Bei einem Wohnhausbrand in Erbes-Büdesheim (Kreis Alzey-Worms) ist eine 90-Jährige tot aufgefunden worden. Die Feuerwehr habe die verschüttete Seniorin bei Nachlöscharbeiten entdeckt, sagte ein Sprecher am Freitag. Das Gebäude sei am Donnerstag komplett ausgebrannt und teilweise eingestürzt. Der Ehepartner der Frau sei während des Feuers nicht anwesend gewesen.

Erbes-Büdesheim (dpa/lrs) - Auch die anliegenden Häuser wurden den Angaben zufolge zur Sicherheit evakuiert. Die Bewohner seien aber unverletzt geblieben, so der Feuerwehrsprecher.

Die Brandursache sei noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Ermittler hätten bereits erste Spuren gesichert und den Brandort beschlagnahmt. Auch ein Gutachter werde eingesetzt.

