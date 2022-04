Ein 58 Jahre alter Mann soll im saarländischen Nalbach zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei in Saarlouis am Samstag mitteilte, wurde der Verdächtige von der Feuerwehr dabei auf frischer Tat ertappt.

Nalbach/Saarlouis (dpa/lrs) - Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Die Hintergründe zu der mutmaßlichen Brandstiftung waren zunächst ungeklärt.

Polizeibericht