Feuerwehrleute haben im Saarland ein Kaninchen aus einer Dachrinne gerettet. Sie haben damit nicht nur das Tier vor dem Tod bewahrt, sondern auch die Besitzerfamilie glücklich gemacht, wie die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert am Samstag berichtete.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Das Kaninchen war aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung gehüpft. Eines der Kinder der Familie hatte daraufhin am Freitagnachmittag einen Notruf abgesetzt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr entdeckten das Tier in einer Dachrinne in rund zehn Metern Höhe. „Das Tier befand sich in einer lebensbedrohlichen Lage, da ein Absturz des Kaninchens drohte“, berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Ein Teil der Feuerwehrmänner versuchte, das Tier von der Dachgeschosswohnung aus zu erreichen. Parallel fuhren Kollegen mit dem Korb der Drehleiter nach oben. „Ganz einfach stellte sich die Tierrettung nicht da. Da sich das Kaninchen der Lebensgefahr nicht bewusst war, hoppelte es in der Dachrinne hin und her“, berichtete der Sprecher.

„Durch einen gezielten Kanickelfanggriff packte ein Feuerwehrmann das Tier und rettete es so vor dem drohenden Absturz“, berichtete der Sprecher. In einer Transportbox brachten die beiden Feuerwehrmänner das Häschen auf den sicheren Boden. „Sichtlich erleichtert nahm die Mutter der Kinder das Kaninchen wohlauf in ihre Obhut.“