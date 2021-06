Mehren (dpa/lrs) - Ein Feuer in einem Wohnhaus in der Vulkaneifel hat einen Schaden von etwa 135.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten sich die Bewohner in Sicherheit bringen, nachdem die Flammen vermutlich von einer Scheune aus auf das Einfamilienhaus in Mehren übergegriffen hatten. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Die Ursache für das Feuer am Samstag war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Das Haus ist den Angaben zufolge nach dem Brand unbewohnbar.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-71240/2