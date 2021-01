Lahnstein (dpa/lrs) - Bei einem Gebäudebrand in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) hat ein Bewohner am Donnerstagabend eine schwere Rauchvergiftung erlitten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus, in dem sich drei separate Wohnungen befanden, bereits in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Ein Nachbargebäude wurde vorsorglich evakuiert.