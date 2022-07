In Mudersbach im Landkreis Altenkirchen ist es am Mittwochabend zu einem Feuer in einem Transformatorhaus gekommen. Dadurch könne es zu Beeinträchtigungen des Stromnetzes in der Ortschaft kommen, teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. In der Umgebung seien zudem die Feuerwehren für den Fall von Strom-Notfällen besetzt, hieß es. Betroffen sein könnten die Ortschaften Mudersbach, Brachbach und Niederschelderhütte.