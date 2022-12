Neunkirchen (dpa/lrs) - Ein Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neunkirchen soll von Unbekannten vorsätzlich gelegt worden sein. Davon geht das Dezernat für Branddelikte aus, das den Wohnungsbrand vom 15. November untersucht hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch das Feuer im zweiten Obergeschoss wurden keine Menschen verletzt. Die betroffene Wohnung wurde komplett zerstört und auch das Gebäude beschädigt. Zum Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Mitteilung Polizei