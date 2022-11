Kaiserslautern (dpa/lrs) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Verletzt worden sei bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag niemand, es sei jedoch ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden, teilte die Polizei mit. Bewohner hatten den Brandgeruch bemerkt und den Notruf alarmiert. In der betroffenen Wohnung brannte es an mehreren Stellen, die 36-jährige Bewohnerin war nicht zu Hause. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

