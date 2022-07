Bei einem Feuer in einem Lagerraum eines Elektronikgeschäfts in Mainz ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzte den Betrag am Montag auf einen Wert im oberen sechsstelligen Bereich. Der Schaden betreffe sowohl das Gebäude als auch einige teure Elektronikgeräte, die in dem Lagerraum abgebrannt seien. Eine Person hatte Rauchgas eingeatmet und musste im Krankenhaus behandelt werden, so die Beamten. Warum das Feuer am frühen Sonntagmorgen ausbrach, war den Angaben nach noch unklar. Hinweise auf Brandstiftung gebe es allerdings keine.

Mainz (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei