Kandel (dpa/lrs) - Beim Brand einer Lagerhalle eines Gemüsebetreibers in der Südpfalz ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie es zu dem Brand am Mittwochabend in Kandel (Kreis Germersheim) kam, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Lagerhalle sei ausgebrannt, die Gegenstände und Lebensmittel in der Halle zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich.

Polizeimeldung