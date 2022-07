Büdlich (dpa/lrs) - Ein Feuer in einer Lagerhalle im Landkreis Bernkastel-Wittlich hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von bis zu 300.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Die Halle nahe Büdlich, die als Lager für Brennholz, landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und Geräte genutzt wurde, sei teilweise eingestürzt. Auch eine rund 400 Quadratmeter große Waldfläche wurde in Mitleidenschaft gezogen.