Betzdorf (dpa/lrs) - Der Brand in Lagerhallen der Deutschen Bahn (DB) in Betzdorf ist vermutlich im Dachgeschoss ausgebrochen. Angaben der Polizei zufolge haben Beamte der Kriminaltechnik den Brandort bereits untersucht. Eine Brandursache steht weiter nicht fest, Hinweise auf Brandstiftung liegen demnach allerdings nicht vor. Weitere Details gab es einem Sprecher der Kriminalpolizei zufolge am Freitag nicht.

Die Polizei geht davon aus, dass die leerstehenden und abbruchreifen Hallen zeitweise von Personen als Anlaufstelle aufgesucht wurden. Im Dachgeschoss hatten laut Polizei unter anderem mehrere Matratzen gelegen. Die Kriminalpolizei sucht zur Ermittlung der Brandursache nun Zeugen sowie die Menschen, die sich in dem Gebäude zeitweise aufgehalten haben sollen.