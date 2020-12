Boppard (dpa/lrs) - Eine Grundschule in Boppard hat am Montag in Flammen gestanden. Der Sachschaden werde auf rund eine Million Euro geschätzt, teilte die Polizei am Abend mit. Die Polizei ermittelt gegen drei Jugendliche. Sie sollen das Feuer fahrlässig verursacht zu haben. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Derzeit sind die Schüler in den Weihnachtsferien. Passanten hatten in der Schule im Ortsbezirk Bad Salzig einen brennenden Tisch unter einem Vordach gemeldet. Die Flammen griffen auf die Hausfassade über. Das Gebäude sei nun einsturzgefährdet, hieß es.