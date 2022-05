Drei Männer sind bei einem Autounfall auf der L554 nahe Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim) verletzt worden. Das Wrack fing Feuer und verursachte beinahe einen größeren Waldbrand, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kam nach Polizeiangaben am späten Freitagabend wegen zu schnellen Fahrens in einer Linkskurve von der Straße ab und fuhr in einen angrenzenden Wald, wo es zu brennen begann. Ein zufällig vorbeifahrender Streifenwagen rief die Feuerwehr. Die drei Insassen konnten sich selbst aus dem brennenden Auto befreien. Die zum Teil schwer verletzten Männer wurden behandelt und in Krankenhäuser gebracht. Gegen den 26-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet.

Wörth am Rhein (dpa/lrs) - PM