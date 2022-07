Rund 150 Feuerwehrleute haben am Montag ein Übergreifen von Flammen eines Flächenbrandes auf Gebäude und die historische Stadtmauer von Neuleiningen (Landkreis Bad Dürkheim) verhindert. «Durch drehende Winde, der extremen Trockenheit und Funkenflug verlagert sich der Brand in verschiedene Richtungen» teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten in unwegsamem Gelände dauerten demnach am Abend noch an. Laut Polizei bedrohte das Feuer aber keine Gebäude mehr. Das Feuer brach am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache auf einer Grünfläche zwischen Ortskern und einer Straße, die an der Gemeinde entlangführt, aus. Die Ortsdurchfahrt wurde wegen der Löscharbeiten gesperrt.

Neuleiningen (dpa/lrs) - Mitteilung