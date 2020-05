Baumholder (dpa/lrs) - Auf dem Gelände einer Recycling-Firma im Landkreis Birkenfeld hat es am Montagabend gebrannt. Zwei Außenbunker mit Elektroschrott standen in Flammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf einen «sechsstelligen Betrag». Die Ursache war zunächst unklar.