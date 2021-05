Langenlonsheim (dpa/lrs) - Ein Feuer auf dem Dach der Realschule in Langenlonsheim hat am Sonntag die örtlichen Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Nach einer Benachrichtigung nahmen Feuerwehren und Streifen bereits auf der Anfahrt dunkle Rauchwolken wahr, wie die Polizei in Bad Kreuznach mitteilte. Da zunächst angenommen worden sei, der darunterliegende Chemieraum könne brennen, seien Warndurchsagen im Radio veranlasst worden. Letztlich habe sich der Brand aber auf die Solaranlage und die Dachisolierung beschränkt, hieß es. Vermutlich habe zu keiner Zeit eine akute Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung bestanden. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

