Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich - zumindest örtlich - auf einen nassen Start in die neue Woche einstellen. Der Montag bringt nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes vom Sonntag vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz stellenweise mit Regen, im Süden gibt es zunächst noch mehr Sonne und Niederschläge bleiben aus. Am Nachmittag und am Abend kann es nach Einschätzung der Meteorologen dann in der Pfalz einzelne Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, geben. Die Temperaturen erreichen am Montag 20 Grad in der Eifel und bis 29 Grad in der Pfalz. Am Dienstag wird es bereits wieder trockener: Bei Sonne und lockeren Wolken bleibt es niederschlagsfrei. Es wird 20 bis 26 Grad warm.

DWD-Vorhersage