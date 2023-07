Ein im Industriehafen Mainz festgefahrenes Tankmotorschiff ist wieder frei. Der Hafen bleibt aber noch mindestens bis Montag für Schiffe, die länger als 25 Meter sind, gesperrt, wie die Wasserschutzpolizei am Dienstag berichtete. Bevor der Hafen wieder für größere Schiffe freigegeben werden könne, müsse es eine Peilfahrt geben.

Mainz (dpa/lrs) - Das mit Methanol beladene Schiff hatte am Montagabend rückwärts in den Hafen einfahren wollen. Dabei fuhr es sich am linken Rheinufer unterhalb der Hafeneinfahrt fest. Versuche der Besatzung, das Tankschiff selbst zu befreien, scheiterten. Es wurde am Dienstagnachmittag aber wieder freigeschleppt und von Tauchern untersucht. Wasser sei nicht eingetreten und auch kein Methanol ausgetreten. Die genaue Unfallursache stand zunächst nicht fest.

Polizeimeldung