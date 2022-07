150 Jahren Pflege im Zeichen der Menschlichkeit: Das hat die DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar am Donnerstag bei einem vierstündigen Festakt im Neustadter Saalbau gefeiert. In den Mittelpunkt der Veranstaltung stellten sie dabei ihre Werteorientierung. So interpretieren beispielsweise 20 Pflegeschülerinnen und -schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften zu dem Lied „Bes of us“ die sieben Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.

„Die DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar blickt heute selbstbewusst auf ihre Geschichte“, sagte Oberin Heike Diana Wagner. „Wir sind überzeugt davon, dass das Wertefundament, auf dem sich die Schwesternschaft einst entwickelt hat, heute so wichtig ist wie damals. Vielleicht sogar wertvoller denn je. Zwei Jahre Pandemie, in denen viele von uns an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiteten, liegen hinter uns. Wie viele und welche weiteren Herausforderungen – Stichwort Krieg, Stichwort Pflegenotstand – liegen vor uns? Wir Rotkreuzschwestern können und werden das schultern, weil wir der Menschlichkeit und der Einheit verpflichtet sind.“

Oberin Heike Diana Wagner (Mitte) und Ehrengäste. Von links: Rainer Kaul, Chako Habekost, Fedor Ruhose, Marc Weigel, Michael Burkert. Foto: Rudolph

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hob in ihrer Videobotschaft die Helfergesinnung der Schwesternschaft hervor, sowie die Qualität ihrer Krankenpflegeschulen und ihren Beitrag zur Lösung des Pflegenotstandes. Den Auftrag für eine moderne Schwesternschaft in der Pflege und die Stärken, die diese Organisation für diesen Auftrag aus ihrer Historie mitbringt, formulierte auch der rheinland-pfälzische Staatsekretär Fedor Ruhose in seiner Grußrede. Oberbürgermeister Marc Weigel zeigte sich sichtlich gerührt über die positive Ausstrahlung und das Engagement der anwesenden Schwesterschülerinnen und -schüler. Die beiden Präsidenten der DRK-Landesverbände, Michael Burkert aus dem Saarland und Rainer Kaul aus Rheinland-Pfalz, ebenso wie Gabriele Müller-Stutzer, Generaloberin des Verbandes der Schwesternschaften, berichten von den Verdiensten der Schwesternschaft im Kreise der großen Rotkreuzfamilie. Die Lachmuskeln der rund 150 anwesenden Schwestern und Gästen erobert der Comedian und Moderator Chako Habekost.

Über die DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V.

Die Schwesternschaft ist eine von bundesweit 31 DRK-Schwesternschaften mit insgesamt 21.000 Rotkreuzschwestern. Zweck ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und die Hilfeleistung für Menschen in Not. Basis ihres Handelns bilden die Grundsätze des Roten Kreuzes. Die Schwesternschaft ist Trägerin verschiedener Einrichtungen und renommierte Ausbilderin in Pflegeberufen. Darüber hinaus unterhält sie Gestellungsverträge, über die die Mitglieder bei zahlreichen Trägern in der Kranken-, Kinderkranken-, Altenpflege und Geburtshilfe ein-gesetzt sind. Die Schwesternschaft ist Mitgesellschafterin der gemeinnützigen DRK-Trägergesellschaft Süd-West mbH und der DRK-Krankenhaus GmbHs Rheinland-Pfalz und Saarland. Rotkreuzschwestern sind Teil der weltweiten humanitären Arbeit des Roten Kreuzes.