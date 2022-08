Bei einem Arbeitsunfall in Koblenz ist ein 42 Jahre alter Mann unter Fenstern begraben und verletzt worden. Bei dem Unfall am Donnerstagabend erlitt er einen Bruch seines Unterschenkels, wie die Polizei in Koblenz am Freitag mitteilte. Dazu kam es den Angaben zufolge, als drei Mitarbeiter mit einem Gabelstapler Kunststofffenster aus einem Lastwagen ausladen wollten.

Koblenz (dpa/lrs) - Der Gabelstapler sei beim Anheben einer Palette nach vorne gekippt, so dass die Fenster auf den 42-Jährigen sowie ein hinter ihm parkendes Auto fielen. Gegen den 34 Jahre alten Gabelstaplerfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mitteilung Polizei