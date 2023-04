Nach dem Starkregen der vergangenen Tage ist es auf der Bundesstraße 421 bei Kellenbach zu einem Felssturz gekommen. Die Straße sei zwischen Kellenbach und Königsau für den Verkehr gesperrt, teilte die Polizei am Samstag mit, der Verkehr werde umgeleitet. An der Strecke habe es in der Vergangenheit bereits mehrfach Felsstürze gegeben.

Kellenbach (dpa/lrs) - Um das Geröll von der Straße zu entfernen, seien Feuerwehr und Straßenmeisterei informiert worden. Wann die Strecke im Landkreis Bad Kreuznach wieder freigegeben wird, war zunächst unklar. Möglicherweise müsse Fachpersonal hinzugezogen werden, um über weitere Maßnahmen, wie das Eingittern der Felsen entlang der Bundesstraße, zu beraten, hieß es seitens der Polizei. Menschen kamen bei dem Vorfall am Samstag nicht zu Schaden.