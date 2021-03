Kestert (dpa/lrs) - Nach einem Felsrutsch an einer wichtigen Bahnstrecke im Mittelrheintal wollen Spezialisten am heutigen Samstag (ca. 13.00 Uhr) lockeres Gestein wegsprengen. Insgesamt sollen so rund 1500 Kubikmeter Gestein entfernt werden. Anschließend wird der Hang geräumt und stabilisiert. Seit dem Felsrutsch am vergangenen Montag sind die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Loreley und Kamp-Bornhofen sowie die Bundesstraße 42 gesperrt.

Wann sie wieder für den Verkehr freigegeben werden können, steht noch nicht fest. Die rechtsrheinischen Gleise sind laut Deutscher Bahn Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam. Derzeit werden die Güterzüge über die linksrheinische Strecke umgeleitet, für den Personenverkehr hat das private Bahnunternehmen Vias Ersatz eingerichtet.

