In Mittelbrunn im Landkreis Kaiserslautern hat ein etwa 500 Quadratmeter großes Feld gebrannt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fing eine Heuballenpresse beim Abernten Feuer und setzte den Acker am Freitag in Brand. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern noch an.