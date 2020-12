Saarbrücken (dpa/lrs) - Polizisten haben am Samstagabend in Saarbrücken eine wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubte Feier aufgelöst. Die Teilnehmer des Treffens «mit größerem Personenkreis» im Stadtteil Gersweiler hätten Platzverweise erhalten und sich kooperativ gezeigt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Und: «Die #Pandemie kann nur dann erfolgreich bekämpft werden, wenn sich alle solidarisch an die geltenden Regeln halten: #Abstand, #Hygiene, #MNB.»

Saarbrücken (dpa/lrs) - Polizisten haben am Samstagabend in Saarbrücken eine wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubte Feier aufgelöst. Die Teilnehmer des Treffens „mit größerem Personenkreis“ im Stadtteil Gersweiler hätten Platzverweise erhalten und sich kooperativ gezeigt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Und: „Die #Pandemie kann nur dann erfolgreich bekämpft werden, wenn sich alle solidarisch an die geltenden Regeln halten: #Abstand, #Hygiene, #MNB.“