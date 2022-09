Im Briefkasten landet eine Mahnung, ohne dass man etwas falsch gemacht hat: So erging es einigen Rheinland-Pfälzern, die bei der Volkszählung mitmachen. Das Statistische Landesamt kennt den Fehler. Ob dieser Fauxpas die Auswertungen des Zensus beeinflussen wird, ist indes unklar.

Im Zuge der Volkszählung in Deutschland, auch Zensus genannt, hatte das zuständige Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems mehreren Hundert Haushalten fälschlicherweise Mahnungen geschickt. Die Fehlerquelle ist gefunden. Und möglicherweise hat dies Folgen für die Auswertung der Erhebung.

Was ist geschehen? Anfang August, gleichzeitig mit Beginn der Sommerferien im Land, wurden nach Angaben des Landesamts rund 80.000 Mahnbescheide verschickt, laut derer die Betroffenen binnen 14 Tagen ihren ausgefüllten Fragebogen bei der Behörde einreichen sollten. Andernfalls drohe ein Zwangsgeld von 300 Euro, hieß es darin. Die Bescheide waren für Immobilieneigentümer bestimmt, die weder auf das Erstanschreiben von Anfang Mai noch auf das zwischen Ende Juni und Anfang Juli versendete Erinnerungsschreiben zur Gebäude- und Wohnungszählung reagiert hatten.

Fehler des Zustellers

Es stellte sich heraus, dass rund 300 Adressaten, überwiegend im Raum Koblenz, laut eigener Angaben nur das Mahnschreiben bekommen hatten. Nach Auskunft der Behörde lag das Versäumnis bei dem beauftragten Zusteller aus der Region. Dieser habe bislang keine befriedigende Begründung abgegeben, weshalb die ersten Briefe nicht zugestellt wurden.

Tatsächlich könnten diese wenigen Hundert Fälle laut Behörde einen Einfluss auf den Zensus haben. Denn in dem Gebiet, in welchem die Zustellprobleme aufgetreten sind, werde das Mahnverfahren ausgesetzt. Wie sich das auf die Ergebnisse auswirken wird, sei noch nicht klar. Es wäre in Teilen möglich, fehlende Angaben mit statistischen Verfahren auszugleichen. Aus Daten der umliegenden Wohnungen oder Wohngebäude ließe sich ein Mittelwert für ein nicht erfasstes Objekt errechnen.

Gleichzeitig erhielt das Landesamt laut eigenen Angaben auf das Mahnschreiben hin zahlreiche ausgefüllte Fragebögen binnen kurzer Zeit zurück. Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz schienen also keinen nennenswerten verzögernden Einfluss gehabt zu haben. Die Behörde betont, dass man noch bis Mitte September seine Daten melden könne, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.

Probleme mit der Hotline

Ein anderes Problem habe man indes gelöst: die schlechte Erreichbarkeit der Service-Hotline. Auch hier wurde ein Dienstleister beauftragt, so die Behörde. In den ersten Tagen nach Zustellung der Mahnbescheide seien nicht alle Anrufer wegen des hohen Aufkommens durchgekommen. Der Dienstleister, der auch noch mit zehn weiteren Landesämtern zusammenarbeite, habe dafür mittlerweile sein Personal verstärkt.