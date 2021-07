Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, fordert massive Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte. Diesem Ansinnen erteilt Philipp Fernis, der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, eine deutliche Absage.

„Die Nicht-Geimpften haben nicht die Freiheit, ihre Maske abzulegen. Sie dürfen nicht ins Stadion, nicht ins Schwimmbad und nicht ohne Maske im Supermarkt einkaufen. Und man darf Ungeimpften und jenen mit nur einer einfachen Impfung nicht mehr gestatten, in den Urlaub zu fahren“, sagte KV-Chef Heinz gegenüber der „Rhein-Zeitung“. Selbst mit einem negativen Test dürften Ungeimpfte nach Ansicht von Heinz nicht in den Urlaub fahren.

FDP-Fraktionsvorsitzender Fernis: „Völlig indiskutabel“

„Als völlig indiskutabel“ bezeichnet FDP-Fraktionschef Fernis diese Forderungen. Ungeimpften Menschen Freiheitsrechte dauerhaft entziehen zu wollen, verstoße gegen verfassungsrechtliche Grundsätze. Der KV-Vorsitzende untergrabe damit das Vertrauen in die Impfkampagne, die aus guten Grünen auf Freiwilligkeit beruhe. Der Vorschlag, Ungeimpften den Einkauf in einem Supermarkt oder den Besuch eines Schwimmbades zu untersagen, „ist autoritärer Unsinn“. Sobald der Zeitpunkt erreicht ist, an dem sich jeder impfen lassen kann, müssten bestehende Einschränkungen enden.