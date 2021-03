Mainz (dpa/lrs) - Die FDP will sich in Rheinland-Pfalz in einer neuen Regierung einbringen. «Wir stehen vor schwierigen Zeiten. Da kommt es auch stark auf Wirtschaftskompetenz an», sagte FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt am Sonntag in Mainz. «Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir genau diese Kompetenz auch in eine mögliche Regierungsfortsetzung einbringen können.»

© dpa-infocom, dpa:210314-99-820656/2