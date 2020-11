Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische FDP wird von Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl am 14. März geführt. Die 48-Jährige, die als enge Vertraute von Landeschef und Wirtschaftsminister Volker Wissing gilt, erhielt am Samstag bei dem Parteitag der Liberalen in Mainz 95,2 Prozent der Stimmen. Sie hatte keinen Gegenkandidaten.

In ihrer Bewerbungsrede teilte Schmitt gegen die oppositionelle CDU und auch gegen die Grünen aus, mit denen die FDP gemeinsam mit der SPD seit 2016 das Land in einer Ampelkoalition regiert. „Ein Wahlprogramm hat die CDU bislang noch nicht, aber über den Zuschnitt der Ministerien philosophiert man schon mal“, sagte sie. Unions-Fraktionschef Christian Baldauf denke öffentlich darüber nach, ob er die Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel zum SWR-Wahlduell mitbringen dürfe und habe die Klimapolitik aus der Hand gegeben. „Lass uns gerne mal wieder über starke Wirtschaftspolitik sprechen. Wir machen sie jeden Tag“, sagte sie in Richtung Baldauf.

Dem Koalitionspartner Grünen warf sie vor, Verkehrspolitik durch die großstädtische Brille zu sehen und die Entwicklung auf dem Land nicht im Blick zu haben. „Wer Verkehrspolitik aus der Mainzer Neustadt denkt und mit seinen Überlegungen in Mainz-Gonsenheim endet, der vergeht sich an der Entwicklung der ländlichen Räume“, sagte sie. Das von der FDP geführte Wirtschaftsministerium habe in den vergangenen Jahren viel zum Ausbau und zur Vernetzung der Verkehrswege in Rheinland-Pfalz getan. „Wo Grüne noch über die Mobilitätswende diskutieren, setzen wir sie längst um für ganz Rheinland-Pfalz.“

Die FDP wolle in dem Bundesland auch nach der Wahl im März an der Regierung bleiben und das Land besser machen. „Ich will diese Wahl gewinnen aus tiefer Verantwortung für Rheinland-Pfalz“, sagte Schmitt.