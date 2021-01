Mainz (dpa/lrs) - Die FDP-Landtagsfraktion hat vor der letzten Plenarsitzung vor der Landtagswahl am 14. März eine positive Bilanz der Arbeit der Ampelkoalition gezogen. «Wir haben Rheinland-Pfalz seit 2016 sehr gut regiert», sagte die Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer am Montag. Bei der Polizei und in der Justiz seien mehr Stellen geschaffen worden, und es seien mehr Lehrer eingestellt worden. Zudem habe es hohe Investitionen in den Bau von Straßen und Radwegen gegeben. Positiv sei auch die Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung sowie die eingeleitete Konsolidierung des Haushalts hervorzuheben. Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun stellte fest: «Wir haben gut zusammengearbeitet.»

