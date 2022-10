Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische FDP-Landtagsfraktion hat nach dem Rücktritt von SPD-Innenminister Roger Lewentz dessen Verdienste gewürdigt. „Er war ein Stabilitätsanker der Koalition. Dafür danken wir Minister Lewentz außerordentlich“, sagte Fraktionschef Philipp Fernis am Mittwoch in Mainz. Die Liberalen hätten mit Lewentz immer konstruktiv, sachorientiert und kollegial zusammengearbeitet. Sein Rücktritt erfahre den Respekt der FDP. „Der Minister sorgt dafür, dass sich die Koalition und das Parlament nun wieder voll und ganz auf die Bewältigung der komplexen Herausforderungen der aktuellen Zeit fokussieren können.“ In Rheinland-Pfalz regiert eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen.