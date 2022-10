Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis hat den neu ernannten Innenminister Michael Ebling (SPD) einen „profilierten Kommunal- und Landespolitiker“ genannt. „Auch zukünftig werden wir mit dem Innenministerium an der personellen Stärkung der Polizei, an einer modernen Landesplanung und für starke Kommunen arbeiten“, sagte Fernis nach einer Mitteilung am Donnerstag. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Michael Ebling die erfolgreiche Arbeit der Ampelkoalition in diesen bedeutsamen Bereichen fortsetzen können.“ Der 55-jährige Ebling war bisher Mainzer Oberbürgermeister.