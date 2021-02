Kaiserslautern (dpa/lrs) - Mitten im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga stellt der 1. FC Kaiserslautern die personellen Weichen für die Zukunft. Auf der ersten virtuellen Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins am Freitagabend (18.00 Uhr) wählen die Vereinsmitglieder einen neuen Aufsichtsrat, ehe es für die Mannschaft am Samstag (14.00 Uhr) gegen den SV Meppen um wichtige Punkte für den gefährdeten Klassenverbleib geht.

Beim Online-Treffen erwarten die Mitglieder auch eine Erklärung der Verantwortlichen, wie die Schulden des e.V. in Höhe von rund fünf Millionen Euro getilgt werden sollen. Die Summe ist eine Altlast des im Dezember 2020 erfolgreich abgeschlossenen Insolvenzverfahrens der Kapitalgesellschaft.

Für die fünf Plätze im neu zu wählenden Aufsichtsrat des Vereins gibt es neun Bewerber. Durch Nachberufungen kann das Gremium auf bis zu sieben Personen erweitert werden. Rainer Keßler, Markus Merk, Martin Weimer und Fritz Fuchs stellen sich zur Wiederwahl, dazu kommen mit Valentin Helou, Bernhard Koblischeck, Carsten Krick, Johannes B. Remy und Udo Zender fünf externe Bewerber.

Auch sportlich ist der FCK gefordert, beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz doch nur noch einen Punkt. Trainer Marco Antwerpen gab daher am Donnerstag die Marschroute vor: „Wir haben ein Heimspiel und werden versuchen wieder sehr offensiv zu spielen. Der Fokus wird auf frühen Ballgewinnen und einer hohe Passqualität liegen.“

Verzichten müssen die Roten Teufel auf Carlo Sickinger, der am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage in Ingolstadt einen Muskelbündelriss erlitt und mehrere Wochen ausfällt. „Carlo ist auf verschiedenen Positionen einsetzbar und wird uns natürlich fehlen. Wir werden versuchen, den Ausfall über den Kader abzufangen, sind aber auch in Kontakt mit dem Trainer der U21, um zu schauen, wer eventuell noch aus dem Nachwuchsbereich in Frage kommt“, sagte Antwerpen.

