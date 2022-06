Der FC Augsburg hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga souverän gewonnen und Neu-Coach Enrico Maaßen das erste Erfolgserlebnis beschert. Die Fuggerstädter hatten am Dienstagabend beim 5:0 (1:0) über den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg erwartungsgemäß keine Probleme.

Augsburg (dpa/lby) - Rekordeinkauf Ricardo Pepi hatte den FCA nach rund einer halben Stunde in Führung gebracht. Fabio Gruber, der vor allem in der zweiten Mannschaft der Augsburger spielt, sowie Linksverteidiger Iago per Doppelpack und Offensivspieler André Hahn sorgten für den Endstand.

Für Maaßen, der Anfang Juni von den Amateuren von Borussia Dortmund gekommen war, war es die erste Partie als FCA-Coach. Schon am Freitag trifft der Bundesligist im nächsten Testspiel auf den VfB Eichstätt. Am 31. Juli steht im DFB-Pokal beim Regionalligisten TuS Blau-Weiß Lohne das erste Pflichtspiel an.

