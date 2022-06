Im Saarland sind fast zwei Drittel aller Studiengänge zulassungsbeschränkt. Damit liegt nur im Stadtstaat Hamburg die Quote der Fächer mit Numerus Clausus (NC) noch höher, wie aus einer Untersuchung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh hervorgeht.

Gütersloh/Saarbrücken (dpa/lrs) - An der einzigen Universität des Saarlandes in Saarbrücken seien insbesondere Lehramtsstudiengänge häufig zulassungsbeschränkt. Insgesamt ist an der Uni knapp die Hälfte der Studienangebote mit einem NC versehen - an den anderen Hochschulen liegt diese Quote bei gut 80 Prozent. Bundesweit haben den Angaben zufolge 39,7 Prozent aller Studiengänge im kommenden Wintersemester einen Numerus Clausus.

Hochschulen im Saarland