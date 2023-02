Er gilt als einer der größten Kinder- und Jugendumzüge Europas: Bunt kostümiert sind am Samstag rund 4700 Kinder und Jugendliche und ihre Eltern durch die Straßen von Mainz gezogen und haben damit den Auftakt zur Straßenfastnacht gefeiert. «Es ist mega, dass wir im Vergleich zu anderen Jahren so viele Anmeldungen haben», sagte Cathrin Tronser von der Arbeitsgemeinschaft Mainzer Straßencarneval. Den bunt gekleideten Gruppen jubelten vom Straßenrand laut Schätzungen der Polizei etwa 22.000 Schaulustige zu.

Mainz (dpa) - Nach coronabedingten Absagen in den Jahren 2021 und 2022 lautete das Motto: «Die Weltgeschichte lernt uns eins: Rom ging vorbei, doch Mainz bleibt Mainz!» Die Kindergruppen waren in verschiedensten Kostümen unterwegs - etwa als Römer, Mainzelmännchen oder bunte Einhörner, sagte Tronser. 50 Gruppen nahmen am Zug teil - wie traditionell üblich waren auch drei Prunkwagen mit von der Partie, darunter die Lok des Kinderprinzen Finn mit seinem Hofstaat.

Jugendmaskenzug