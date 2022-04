Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern darf sich auch bei seinem letzten Liga-Heimspiel der Saison noch einmal auf eine riesige Unterstützung seiner Fans freuen. Für die Partie gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14.00 Uhr) wurden bereits 47.891 Karten abgesetzt. Mit einem Sieg hätten die Pfälzer zumindest die Relegationsspiele gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga sicher.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Auf mögliche Rechenspiele im Kampf um den Aufstieg wollte sich FCK-Trainer Marco Antwerpen aber nicht einlassen. „Für uns steht das Spiel gegen Dortmund im Vordergrund. Es ist ein Heimspiel, das Stadion ist das zweite Mal nahezu ausverkauft, das macht uns und die Spieler unglaublich stolz. Wir wollen nochmal für unsere Fans drei Punkte holen“, sagte Antwerpen am Freitag. Den Rückschlag der 1:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden haben die Lauterer abgeschüttelt.

Aus den beiden für den FCK verbleibenden Spielen - nach dem Heimspiel gegen Dortmund II reisen die Roten Teufel noch zu Viktoria Köln - sollen sechs Punkte her. „Wir haben noch zwei Spiele, die wir unbedingt gewinnen wollen. In Wiesbaden war es aus meiner Sicht eine unglückliche Niederlage. Wir haben nicht viel zugelassen, aber auch selbst nicht die ganz großen Chancen rausgespielt. Wichtig wäre dann gewesen, mit einem Punkt nach Hause zu fahren“, meinte Antwerpen.

In Alexander Winkler, Jean Zimmer, Philipp Hercher und Hikmet Ciftci gehen gleich vier mit vier gelben Karten vorbelastete Akteure in die Partie. Ciftci wird gegen Dortmund II mit einer Maske auflaufen, weil er in dieser Woche im Training eine Blessur an der Nase erlitt. Lucas Röser fällt weiter verletzt aus. Kevin Kraus ist noch ein Spiel rotgesperrt, ansonsten kann Antwerpen personell aus dem Vollen schöpfen.

Kader 1. FC Kaiserslautern

Spieltag und Tabelle 3. Liga