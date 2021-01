Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland sind binnen eines Tages fast 300 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Mit 292 neuen Fällen am Donnerstag lag die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 21 730, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 16 Uhr). Seit Beginn der Pandemie sind mit oder an Covid-19 nun 542 Menschen gestorben. Das waren 16 mehr als am Vortag.

Aktuell sind den Angaben zufolge 2156 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. 19 032 Menschen gelten als geheilt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Inzidenz) lag am Donnerstag bei 141,1. Die Kliniken im Land behandelten 295 Covid-19-Patienten, 65 von ihnen auf einer Intensivstation.